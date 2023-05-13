2023/05/13 | 20:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة شرطة كركوك، اليوم السبت، عن اعتقال منفذي الاعتداء على امرأتين برمانة يدوية في المحافظة.وذكرت القيادة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ أنه “بعد انفجار رمانة يدوية في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على منفذي الاعتداء على امرأتين برمانة يدوية في كركوك المركز الخبري الوطني.

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