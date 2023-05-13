2023/05/13 | 20:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حملة تضامن مع ساكو تدعو إلى وحدة المسيحيين الموصل – الزمان جدد رئيس اساقفة السريان الكاثوليك في الموصل وتوابعها المطران يونان حنو، الوقوف مع بطريرك الكلدان في العراق والعالم لويس ساكو ،بوجه ما وصفه بالاتهامات التي تلاحقه من بعض الجهات.واكد حنو عقب اقامةِ صلاة في كنيسة الطاهرة الكبرى في بغديدا بشرق الموصل، أن (مسيحيي […]

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