2023/05/13 | 20:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإطفاء يكافح حريقين ببغداد وكربلاء القبض على مخترق بيانات ومهرّب نفط في بابل وذي قار المحافظات – مراسلو (الزمان) القت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية، القبض على متهم باختراق غير قانوني للحصول على بيانات مواطنين.وقال بيان تلقته (الزمان) امس انها (توصلت لمعلومات دقيقة عن وجود متهما يقوم ببيع معلومات شخصية تعود للمواطنين عن […]

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