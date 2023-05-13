2023/05/13 | 20:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنواء : طقس متذبذب والعظمى 37 بغداد – فائز جواد.. توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ، ان يكون طقس اليوم الاحد صحو الى غائم جزئيا في المناطق كافة ودرجة الحرارة العظمى تسجل في بغداد 37 مئوية.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم الاحد سيكون في المناطق كافة صحواً […]

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