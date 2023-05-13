2023/05/13 | 21:01 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شباب العراق حققوا وصافة أمم آسيا (العربي الجديد/ الاتحاد العراقي لكرة القدم)

يواصل منتخب شباب العراق تدريباته، على ملعب الشعب الدولي في بغداد، استعداداً لنهائيات كأس العالم تحت 20 عاماً التي من المؤمل أن تنطلق في العشرين من الشهر الحالي.

وتحظى مشاركة "ليوث الرافدين"، في مونديال الأرجنتين، باهتمام المسؤولين الرياضيين، وعلى رأسهم رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال، الذي يحرص دائما على حضور أغلب تدريبات كتيبة عماد محمد.

من جهته، يتابع خيسوس كاساس، مدرب منتخب العراق الأول باهتمام تحضيرات منتخب الشباب، بعد أن تواجد في جميع مبارياتهم الودية خلال المعسكر الأخير الذي أقيم في إسبانيا، حول أنباء تؤكد سفره مع الوفد العراقي إلى مونديال الشباب القادم.

وفي تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أكد محمد عماد، المنسق الإعلامي للمنتخب العراقي، السبت، أن كاساس لم يحسم موقفه من المغادرة مع بعثة منتخب الشباب إلى الأرجنتين حتى الآن، بسبب اقتراب موعد انطلاق معسكر إسبانيا للمنتخب الأول.

كرة عربية

التحديثات الحية

ويدخل منتخب العراق في معسكر تدريبي بمدينة فالنسيا الإسبانية، للفترة من 11-21 من يونيو/ حزيران المقبل، سيقابل خلاله منتخب كولومبيا في مواجهة ودية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل يحضر كاساس مع وفد شباب العراق في مونديال الأرجنتين؟) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل يحضر كاساس مع وفد شباب العراق في مونديال الأرجنتين؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).