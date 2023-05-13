2023/05/13 | 21:05 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني يفصل إجراءات الحكومة لدعم الفلاحين ويوجه دعوة لهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/13 | 21:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يفصل إجراءات الحكومة لدعم الفلاحين ويوجه دعوة لهم) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يفصل إجراءات الحكومة لدعم الفلاحين ويوجه دعوة لهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).