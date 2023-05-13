الاسبوع المقبل.. الاطار يناقش 4 ملفات مهمة مع السوداني

2023/05/13 | 21:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، السبت، ان الاطار سينافش 3 ملفات مهمة مع السوداني في اجتماعه المقبل.

وقال العتبي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “الاطار سيعقد اجتماعا مهما منتصف الاسبوع المقبل بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لمناقشة 4 ملفات هي التغيير الوزاري المرتقب و حسم موازنة 2023 مع الاشارة الى ملف خفض العجز المالي قدر الامكان بالاضافة الى ملف المياه في ظل تقارير وزارة الموارد المائية عن انحسار خزين اهم سدود البلاد”

واضاف، ان “3 وزراء مشمولين بالتغيير وفق المعلومات وهناك مرحلة ثانية تعقبها”، لافتا الى أن “كل قوى الاطار تدعم خيارات التغير وفق مبدا التقييم الشامل الي يعطي مرونة وانصاف لكل المناصب”.

واشار الى ان “ليس هناك اي فيتو على اي تغييرات من قبل اي جهة سياسية حتى الان”.

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