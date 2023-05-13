الأمن الوطني يعلن الإطاحة بـ 140 تاجرا وناقلا ومروجا للمخدرات

2023/05/13 | 21:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم السبت، الإطاحة بـ 140 تاجرا وناقلا ومروجا للمخدرات بالربع الأول من العام الجاري، فيما أوضح آلية عمله بشأن قضايا الابتزاز الإلكتروني.

وقال مدير العلاقات والإعلام في جهاز الأمن الوطني أرشد الحاكم، للوكالة الرسمية، إن” مكافحة المخدرات واحدة من مهام الرئيسة التي أوكلت إلى جهاز الأمن الوطني”، مبينا، أن” الجهاز كانت له ضربات قوية وموجعة ضد تجار المخدرات، وتمكن من قطع أغلب خطوط النقل من المحافظات الجنوبية إلى الوسط وحقق نتائج جيدة في ملف مكافحة المخدرات”.وأضاف، أن” أكثر من 140 تاجرا وناقلا ومروجا تم اعتقالهم في بغداد والمحافظات خلال الربع الأول من العام الجاري، وضبط أكثر من 58 كيلو من المخدرات ما بين (حشيشة وكريستال) وضبط أكثر من 12 مليون حبة مخدرة في أحدى العمليات النوعية التي نفذت بالعاصمة بغداد في الأيام القليلة الماضية”.وأشار إلى، أن” قضايا الابتزاز الإلكتروني ايضا واحدة من المهام التي أوكلت إلى جهاز الأمن الوطني”، لافتا إلى، أن” العمليات ضد قضايا الابتزاز الإلكتروني تستند إلى جهد استخباري وفني”.وبين، أن” جهاز الأمن الوطني يستقبل الشكاوى ضد قضايا الابتزاز الإلكتروني عبر الخطوط الساخنة والصفحات الرسمية للجهاز”، موضحا وجود جملة من الإرشادات يمكن الاطلاع عليها في المواقع الرسمية كي لا يكون المواطن ضحية لجرائم الابتزاز”.

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