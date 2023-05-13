2023/05/13 | 21:20 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gCUJxG53mJg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حصاد الرشيد || مؤامرة يقودها خاسرون .. نواب تقدم يكشفون عن مساع فاشلة تستهدف الحلبوسي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حصاد الرشيد || مؤامرة يقودها خاسرون .. نواب تقدم يكشفون عن مساع فاشلة تستهدف الحلبوسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).