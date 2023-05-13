2023/05/13 | 21:27 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حركة "الجهاد الإسلامي" تؤكد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/13 | 21:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حركة "الجهاد الإسلامي" تؤكد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حركة "الجهاد الإسلامي" تؤكد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).