رويترز: اتفاق بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل على وقف إطلاق النار

2023/05/13 | 21:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولان فلسطينيان لرويترز، السبت، إن إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة اتفقا على وقف لإطلاق النار بوساطة مصرية يبدأ الساعة العاشرة من مساء بالتوقيت المحلي (19:00 بتوقيت غرينتش).

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