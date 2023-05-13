2023/05/13 | 21:44 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: باتت المدارس الأهلية في بغداد والمحافظات، ظاهرة لافتة تنافس المدارس...

ظهرت المقالة في العراق..



معلمو المدارس الحكومية لا يثقون بها ويرسلون أولادهم للمدارس الخاصة أولاً على المسلة.

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