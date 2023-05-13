2023/05/13 | 21:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني عاد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، إلى العاصمة بغداد بعد اختتام زيارته إلى محافظة نينوى.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يختتم زيارته في نينوى ويعود إلى بغداد المركز الخبري الوطني.

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