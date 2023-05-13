الأمن الوطني يطيح بـ 140 تاجراً وناقلاً ومروجاً للمخدرات

2023/05/13 | 21:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم السبت، الإطاحة بـ 140 تاجرا وناقلا ومروجا للمخدرات بالربع الأول من العام الجاري، فيما أوضح آلية عمله بشأن قضايا الابتزاز الإلكتروني.وقال مدير العلاقات والإعلام في […]

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