عضو في الزراعة النيابية: حرق المحاصيل خطة لجعل البلد غير منتج

2023/05/13 | 22:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم عضو في لجنة الزراعة والأهوار النيابية، جهات تقف خلف حرق محاصيل الحنطة سنوياً لجعل البلد في دائرة الاستيراد وألا يكون منتجاً.

وقال عضو اللجنة ثائر الجبوري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “موضوع الحرائق التي طالت حقول الحنطة ما هو الا ممنهج ومبرمج ومن الخطط التي اعدت للعراق مسبقا، لكي يكون بلدا مستوردا وغير منتج لذا فانهم يفكرون بكافة الاساليب للاضرار بالاقتصاد ومنها المحاصيل الزراعية”.

وأضاف: “ففي السابق تلك الحوادث تحصل بصورة نادرة كان أما اهمال او عود ثقاب او غيرها، الا ان الموضوع الان ممنهج بدليل انه تكرر في السنوات الماضية وكلما وصل العراق الى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحنطة حتى ان مواقع التواصل الاجتماعي رصدت مقاطع فيديوية لحرق متعمد لمحصول الحنطة”.

وفي العاشر من الشهر الجاري أعلنت مديرية الدفاع المدني، تسجيل 11 حادث حريق لمحصول الحنطة حتى الان مع بدء الحصاد.

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