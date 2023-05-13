غضب نيابي من جعل المشاريع بعهدة الوزارات بدلا من المحافظات

2023/05/13 | 22:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

هدد النائب علي المشكور اليوم السبت، بـ"عدم السكوت" على جعل المشاريع بعهدة الوزارات وليس المحافظات، معتبرا انها ستكون "قصة فشل وظلم".

وقال المشكور لـ(بغداد اليوم)، ان "80 % من التخصيصات المالية للمشاريع اعطيت للوزارات، و20% اعطلت الى المحافظات"، معتبرا أن "هذا ظلم واجحاف من الحكومة، لان المشاريع الوزارية شهدت تلكؤًا كبيرا ولابد من إعادة النظر بهذا الامر".

وأضاف المشكور أن "نواب البرلمان ابلغوا اللجنة المالية النيابية رفضهم لهذا الأمر وطلبوا مناقلة التخصيصات من الوزارات الى المحافظات فهي ادرى بالحاجة الملحة للمشاريع".

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