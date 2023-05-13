العثور على فتاة من بابل مختطفة في كركوك

2023/05/13 | 22:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

افاد مصدر امني اليوم السبت، باعتقال خاطفين اثنين وتحرير مخطوفة من محافظة بابل، والعثور عليها في محافظة كركوك داخل منزل.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إنه "بعد ورود شكوى قضائية حول وجود عملية خطف للمدعوة (ح.



ح ط) من محافظة بابل، وبعد استحصال الموافقات القضائية وصدور امر قبض وفق احكام المادة (٤٢١ق.ع)، تمكنت مفارز مديرية الأمن من القاء القبض على متهمين اثنين في منطقة حي الاسرى والمفقودين في مدينة كركوك والعثور على المخطوفة في منزل المتهمين"، مبينا انه "تم جلبهم الى مقر مديرية الأمن لإكمال الإجراءات القانونية".

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