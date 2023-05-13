2023/05/13 | 22:20 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: rPNT5VISD9c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رقص صافيناز على أغنية "ساجدة عبيد") نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رقص صافيناز على أغنية "ساجدة عبيد") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).