سوق العراق للأوراق المالية يحقق المركز الأول عربيا في حجم ومعدل التداول اليومي

2023/05/13 | 22:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

حقق سوق العراق للأوراق المالية، المركز الأول في معدل التداول اليومي لعام 2022.

وذكر السوق في بيان أن "مؤتمر اتحاد اسواق راس المال العربية AFCM لعام 2023 – مسقط سلطنة عمان شهد اعلان تحقيق سوق العراق للأوراق المالية المركز الأول كأفضل سوق في التداول اليومي (حجم التداول) ومعدل عدد الأسهم المتداولة اليومي لعام 2022 وفقاً لمعايير اتحاد أسواق رأس المال العربية AFCM . ".

وأوضح أنه "اختيرت في نفس المؤتمر شركة الربيع للوساطة كأفضل أداء حققته شركة وساطة لعام 2022 وشركة الكرمل للوساطة كأفضل أداء في تداول أدوات الدخل الثابت".

وأشار الى أنه "تم استلام درع التقييم يوم الثلاثاء 9/5/2023 في مسقط – سلطنة عمان/ في مؤتمر اتحاد الأسواق المالية العربية".

وسوق العراق للأوراق المالية عضو في اتحاد أسواق الأوراق المالية منذ عام 2005 واختير عضوا لمجلس ادارة الاتحاد عام 2022.

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