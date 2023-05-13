"أكبر خطر على أمن الخليج".. أكاديمي إماراتي يعلق على حصول إيران على مقاتلات سوخوي - 35 من روسيا

2023/05/13 | 22:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علّق عبدالخالق عبدالله، الأكاديمي وأستاذ العلوم السياسية في الإمارات، على التقارير حول قرب تسلم إيران الدفعة الأولى من طائرات سوخوي - 35 من روسيا.

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