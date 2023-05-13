نادية مراد تلقي خطاب الافتتاح لحفل التخرج لكلية بتزر في كالفورنيا 

2023/05/13 | 22:28 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – كاليفورنيا القت الناشطة والمدافعة عن حقوق الانسان، “نادية مراد” خطاب الافتتاح لحفل التخرج لكلية بتزر اليوم السبت لدورها المشهود دولياً ومساعدتها للاطفال والنساء من خلال مبادرتها، “مبادرة نادية”.“مراد” هي ناشطة في مجال حقوق الإنسان وقد حصلت على جائزة نوبل للسلام لعام 2018، تم اختيارها لافتتاح حفل التخرج الربيعي للكلية لكونها ملهمة اجيال …

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