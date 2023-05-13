شاهد بالفيديو.. بعد ولادته بساعات.. خطأ طبي يتسبب بفقدان طفل عراقي لبصره

2023/05/13 | 22:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5roSBIxMPg0

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