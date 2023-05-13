2023/05/13 | 22:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيس (فرنسا) (أ ف ب) – وعدت نقابة “سيه جيه تيه” الفرنسية بتنفيذ خطوات احتجاجية خلال مهرجان كان السينمائي الذي ينطلق الثلاثاء، رغم الحظر المفروض على التظاهر في محيط جادة لا كروازيت خلال الحدث السينمائي العالمي.ويشمل قرار حظر المظاهرات الذي اتخذته السلطات المحلية الفترة الكاملة للدورة السادسة والسبعين من مهرجان كان والممتدة من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحركات احتجاجية مرتقبة خلال مهرجان كان السينمائي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحركات احتجاجية مرتقبة خلال مهرجان كان السينمائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).