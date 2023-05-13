2023/05/13 | 22:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني يدشّن مستشفى الحدباء ويتفقّد تأهيل جامعي النبي يونس والنوري: نرفض مبدأ الغلبة ورضا المواطنين مقياس تميّز الأداء الخدمي الموصل – الزمان بغداد – قصي منذر دشن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، مستشفى الحدباء التخصّصي لأمراض الدم وزراعة النخاع في مدينة الموصل بمحافظة نينوى.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (السوداني افتتح بحضور وزير […]

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