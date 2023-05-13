2023/05/13 | 22:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عطاء عبد الرحمن تطمح التنقل بين بلدان العالم بطائرات الخطوط العراقية أول موصلية تحصل على رخصة الطيران بغداد – إيمان حسن عطاء عبد الرحمن كابتن طيار ولدت في بغداد عام 2002 لابوين من مدينة الموصل، حيث تطمح بأن تكون واجهة مشرفة للمرأة العراقية وان تنتقل بين بلدان العالم بطائرات الخطوط الجوية العراقية.وقالت لـ(الزمان) امس […]

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