2023/05/13 | 22:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوز عدد ضحايا "مذبحة شاكاهولا" في غابة في جنوب شرق كينيا حيث معقل طائفة دعا زعيمها للصيام "للقاء يسوع"، 201 شخص بعد العثور على 22 جثة جديدة، السبت، وفق ما أعلنت محافظة المنطقة.

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