2023/05/13 | 22:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تحدث الخبير الاقتصادي احمد صدام، اليوم السبت، عن القطاع السياحي ومتطلبات بنيته التحتية لهدف تهيئة برامج الجذب وتحقيق البيئة المناسبة.وقال صدام في تصريح لوكالة ايرث نيوز، إن “قطاع السياحة ممكن ان يحفز نشاطات اقتصادية اخرى مثل المطاعم والفنادق وايضا يحسن حركة النقل اذا ما افترضنا وجود حركة سياحية كبيرة كل ذلك يمثل […]

ظهرت المقالة سبل إنعاش السياحة في العراق..



مختص يقدم حلولاً أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سبل إنعاش السياحة في العراق.. مختص يقدم حلولاً) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سبل إنعاش السياحة في العراق.. مختص يقدم حلولاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).