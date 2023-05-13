نائب يحدد موعد التصويت على الموازنة ويتحدث عن تفاصيلها- عاجل

2023/05/13 | 23:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعتبر النائب ياسر اسكندر وتوت، اليوم السبت، ان العجز وحجم الموازنة بالكامل هي "ارقام تخمينية"، مشيرا الى ان الموازنة ستقر بحد اقصى خلال 10 ايام.

وقال وتوت في تصريحات متلفزة تابعتها "بغداد اليوم"، إننا "نعمل بشكل مكثف لتوجيه التخصيصات المالية في مسارها الصحيح"، مشيرا الى انه "كحد اعلى 10 ايام وسيتم إقرار الموازنة".

واضاف ان "العجز في الموازنة ارقام تخمينية فقط، فالحكومة تقدم ارقاما تخمينية للإنفاق وللايرادات".

واوضح انه "في كل سنة لا يتحقق الإنفاق بالكامل بالتالي لا يحصل اي عجز مالي".

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