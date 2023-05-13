2023/05/13 | 23:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفت مديرية شرطة الديوانية، اليوم السبت، حدوث انفجار في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "تداولت عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خبرا يتعلق بسماع صوت دوي انفجار في المدينة".

واضافت: "نود ان نطمئنكم بعدم وجود أي انفجار في المحافظة ولله الحمد، متمنين من الجميع التعاون مع الأجهزة الأمنية والابلاغ عن جميع الحوادث والحالات المشبوهة من خلال الاتصال على الرقم المجاني الخاص بعمليات الشرطة 104".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة الديوانية تعلق بشأن معلومات عن انفجار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة الديوانية تعلق بشأن معلومات عن انفجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).