منظمة جمهورية تقترح خطة لانفصال كندا عن النظام الملكي البريطاني

2023/05/13 | 23:13 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بموافقة منخفضة على الملكية البريطانية عبر كندا، تجدد إحدى المجموعات الدعوات للتخلي عن المؤسسة تمامًا.تجدد المنظمة الجمهورية “مواطنون من أجل جمهورية كندية” الدعوات إلى أن يكون لكندا رئيس دولة خاص بها بدلاً من ملك من المملكة المتحدة.يقول المتحدث باسم المنظمة بيير فينسينت، في حين أن النظام الملكي ليس له أي تأثير على حياة […]

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