2023/05/13 | 23:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أصدرت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم السبت، بيانا عسكريا من خمس نقاط.وقالت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، في بيانها، إن “”ثأر الأحرار” صفحةٌ جديدةٌ من صفحات المجد خاضتها المقاومة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اختتام عملية “ثأر الأحرار” في فلسطين المركز الخبري الوطني.

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