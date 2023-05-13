2023/05/13 | 23:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تنطلق الأحد عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي في تركيا، عملية الاقتراع في انتخابات رئاسية وبرلمانية وصفت بالتاريخية والحاسمة.وتستمر عملية الاقتراع حتى الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، وستقوم اللجان الانتخابية بعدّ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لمحة شاملة عن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة غداً المركز الخبري الوطني.

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