2023/05/13 | 23:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: ترصد شبكات نصب واحتيال تستهدف المواطن مقابل وعد وهمية بالتعيينات،...

ظهرت المقالة النصب والاحتيال يلاحق المواطن في المعاملات الادارية والطلبات الوظيفية أولاً على المسلة.

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