2023/05/13 | 23:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: إياد الإمارة يُزكم أسماعنا مَن يُزكم من الثرثارين الذين يتحدثون...

ظهرت المقالة أعداء البصرة من داخلها أولاً على المسلة.

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