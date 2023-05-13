انطلاق المرحلة الثانية من خطة موسم الحصاد بديالى

2023/05/13 | 23:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الحشد الشعبي، السبت، انطلاق المرحلة الثانية من خطة موسم الحصاد لمحصول الحنطة في ديالى.

وقال القيادي في الحشد محمد التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ،ان” المرحلة الثانية من خطة حماية موسم الحصاد في ديالى انطلقت وتركزت في ثلاثة محاور ضمن حوض حمرين وتشمل ارياف جلولاء وقره تبه والسعدية بشكل مباشر وتصل مساحتها الى اكثر من 100 الف دونم”.

واضاف،ان”القوات انتشرت بمسارات متعددة، وبالتنسيق مع الاهالي مع تحديد ساعات الحصاد من اجل ضمان عدم تسجيل اي خروقات مباشرة”.

واشار الى ان “حالة الاستنفار ستبقى مستمرة لحين الانتهاء من موسم الحصاد وتسويق المحصول الى مخازن وزارة التجارة

وتصل مساحات الاراضي المزروعة بالحنطة في ديالى الى اكثر من 360 الف دونم وهي مساحة كبيرة مقارنة بأزمة الجفاف خلال الموسم الحالي.

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