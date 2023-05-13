2023/05/13 | 23:20 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zAoepjHxiJw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قرى المجر والعنكور تستغيث من ازمة الجفاف..صيد الاسماك مهدد) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قرى المجر والعنكور تستغيث من ازمة الجفاف..صيد الاسماك مهدد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).