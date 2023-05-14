بعد الهدنة.. ماذا حدث منذ إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد؟

2023/05/13 | 23:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُعلن وقف إطلاق النار والأعمال العدائية بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، السبت، اعتبارًا من الساعة 10 مساءً بالتوقيت المحلي (3 مساءً بالتوقيت الشرقي).

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