ميلان يسقط أمام سبيتسيا .. موقف حرج في دوري الابطال

2023/05/13 | 23:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روما (أ ف ب) – مُني ميلان بانتكاسة في مسعاه لضمان مركز مؤهل الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بسقوطه أمام مضيفه سبيتسيا المهدد بالهبوط 0-2 السبت، ضمن منافسات المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الايطالي لكرة القدم.وتواصلت معاناة ميلان هذا الاسبوع بعد أن دخل الى المباراة في أعقاب سقوطه 2-0 ضد جاره و”ضيفه” إنتر […]

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