اتفاق لوقف النار بين إسرائيل والفلسطينيين برعاية مصرية

2023/05/13 | 23:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غزة (الاراضي الفلسطينية)-(أ ف ب) – أعلنت مصادر فلسطينية ومصرية متطابقة السبت أن اسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة توصلت لاتفاق لوقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 19,00 ت غ وذلك برعاية القاهرة.وقال مسؤول أمني مصري مطلع لوكالة فرانس برس إنه “تم التوصل لاتفاق ينص على أنه بناء على موافقة الطرفين تعلن […]

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