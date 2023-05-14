كينيا.. ارتفاع عدد وفيات “طائفة يوم القيامة” في غابة الموت إلى 201

2023/05/14 | 00:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / قالت مسؤولة حكومية إقليمية إن فرق البحث عن ناجين وضحايا من “طائفة يوم القيامة” في غابة شاكاهولا الكينية عثرت على 22 جثة أخرى، السبت.وارتفع بذلك عدد الوفيات في واحدة من أسوأ المآسي في البلاد إلى 201.وتدعو الطائفة أتباعها إلى قتل النفس كوسيلة للخلاص.وقالت رودا أونيانشا المسؤولة المحلية للصحفيين في […]

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ارتفاع عدد وفيات “طائفة يوم القيامة” في غابة الموت إلى 201 أولاً على ايرث نيوز.

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