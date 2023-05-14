الزراعة: حرائق الحنطة لن تؤثر على توقعات الانتاج

2023/05/14 | 00:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عدت وزارة الزراعة، اليوم السبت، الحرائق التي التهمت بعض حقول الحنطة “عرضية ولن تؤثر على توقعات الانتاج”.وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد الخزاعي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”الحرائق التي طالت بعض حقول الحنطة بسيطة وليست مفتعلة ولن تؤثر على توقعاتنا فيما يخص الانتاج”.واضاف “هذه الحرائق عرضية وغالبا ما تحدث اثناء موسم الحصاد ولم تكن بمساحات كبيرة”.وفي العاشر من الشهر الجاري أعلنت مديرية الدفاع المدني، تسجيل 11 حادث حريق لمحصول الحنطة حتى الان مع بدء الحصاد.من جانبها دعت النائبة عن محافظة المثنى، زينب الجياشي، الى وقفة جادة لإيقاف مسلسل حرائق المحاصيل الزراعية لاسيما محصول الحنطة، مؤكدة ضرورة وضع خطط لإيقاف هذا النزيف الاقتصادي.

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