شنيشل يعلق على حظوظ العراق في كأس آسيا

2023/05/14 | 00:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق مدرب منتخبنا الأولمبي راضي شنيشل، على مجموعة منتخبنا الوطني في بطولة كأس آسيا بقطر.

وقال شنيشل في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “المنتخب الوطني يمتلك حظوظاً جيدة لعبور دور المجموعات في كأس آسيا وخاصة مع نظام البطولة الذي يؤهل الأول والثاني وأفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث”.

وبين أن “التفكير بتجنب بعض المنتخبات في البطولة أمر غير منطقي، وانه يجب أن يستعد منتخبنا نفسياً لملاقاة أي منتخب في القارة ولاسيما المنتخبات الكبيرة، ونتمنى أن تكون اختيارات المدرب موفقة”.

وأوقعت القرعة منتخبنا الوطني في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات اليابان وفيتنام وإندونيسيا.

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