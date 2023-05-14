في ميسان.. مقتل حارس في مولدة بهجوم مسلح

2023/05/14 | 00:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، السبت، بمقتل حارس في مولدة أهلية بهجوم مسلح في محافظة ميسان.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجهولين يستقلون دراجة نارية قتلوا باطلاق نار شاباً يعمل حارساً في احدى المولدات الاهلية في منطقة القادسية".

ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل.

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