زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب مدينة خانقين

2023/05/14 | 00:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للأحوال الجوية

والرصد الزلزالي بالعراق، اليوم السبت،

تسجيل هزة أرضية في جنوب غرب مدينة

خانقين في محافظة ديالـي العراقية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع»،

عن بيان هيئة الرصد ال

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