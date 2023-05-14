وزير الداخلية يكلف مديراً جديداً لمكتبه

2023/05/14 | 00:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر مطلع، الاحد، بان وزير الداخلية عبد الامير الشمري كلف مديراً جديداً لمكتبه.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "وزير الداخلية كلف اللواء سعد محسن مديراً لمكتبه".

وأضاف، أن "اللواء محسن بديلاً عن اللواء الركن محمد رزوقي".

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