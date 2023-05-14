بطولة فرنسا: سان جرمان يقترب من اللقب وأجاكسيو يهبط

2023/05/14 | 01:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موناكو (أ ف ب) – اقترب باريس سان جرمان من الاحتفاظ بلقبه في الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه في مباراة عودة النجم الارجنتيني ليونيل ميسي بخماسية نظيفة على ضيفه أجاكسيو ليهبط الاخير الى الدرجة الثانية، وذلك ضمن منافسات المرحلة الخامسة والثلاثين السبت.وتقدم سان جرمان عبر الاسباني فابيان رويس (22) قبل أن يضيف المغربي أشرف […]

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