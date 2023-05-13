الجزائر تستعيد مكانتها كمورد رئيسي للغاز في إسبانيا

2023/05/14 | 01:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستمر الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وإسبانيا التي أوقفت التجارة بين البلدين، لكن رغم ذلك، استعادت الجزائر موقعها كمورد رئيسي لإسبانيا بالغاز، مزيحة بذلك الولايات المتحدة الأميركية.

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