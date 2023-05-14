2023/05/14 | 01:50 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: اعترف المتحدث الرسمي باسم نقابة الصيادلة محمد شيرخان، بتوسع تجارة...

ظهرت المقالة تجارة الأدوية الفاسدة تتوسع في العراق الى مديات خطيرة أولاً على المسلة.

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