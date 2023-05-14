بعد 5 أيام من القصف المتبادل.. وقف إطلاق النار في غزة بوساطة مصرية

2023/05/14 | 01:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح مصدر أمني مسؤول لمراسلة "الحرة" في القاهرة أن مصر أعلنت عن موافقة الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي على وقف إطلاق النار، بعد تبادل للقصف استمر خمسة أيام قتل فيها 33 فلسطينيا، فيما سقط قتيلان في إسرائيل.

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