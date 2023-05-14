طهران تستدعي السفير العراقي بعد مشاركة معارضين إيرانيين بمؤتمر رسمي

2023/05/14 | 02:01 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلمت الخارجية الإيرانية السفير العراقي مذكرة احتجاج شديدة (السفارة العراقية/فيسبوك)

استدعت الخارجية الإيرانية، السبت، السفير العراقي نصير عبد المحسن عبد الله، احتجاجاً على مشاركة قادة من المعارضة الكردية الإيرانية في مؤتمر رسمي في إقليم كردستان العراق.





وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، لوكالة "فارس" الإيرانية، إنّ الخارجية استدعت، صباح السبت، السفير العراقي لتسليمه "مذكرة احتجاج شديدة" على دعوة "أعضاء في مجموعات انفصالية" إلى المؤتمر، واستمرار بعض تحركات الفصائل الكردية الإيرانية المعارضة التي وصفها بأنها "إرهابية".

وأكد كنعاني أنّ هذه الإجراءات "تتنافى مع الاتفاقية الأمنية المبرمة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق".





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وفي مارس/ آذار الماضي، وقّع أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، ونظيره العراقي قاسم الأعرجي، على اتفاقية "التعاون الأمني المشترك"، بحضور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وشارك الخميس الماضي، عدد من قادة المعارضة الكردية الإيرانية في افتتاح صرح بارزاني الوطني التذكاري، بحضور الرئيس مسعود بارزاني، وقادة الصف الأول في العراق وإقليم كردستان، والسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقناصل.

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